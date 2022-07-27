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    Süper Kupa'yı Mete Kalkavan yönetecek

    Trabzonspor ile Sivasspor takımları arasında 30 Temmuz’da oynanacak Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.
    • 27.07.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:12
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    Süper Kupa'yı Mete Kalkavan yönetecek

    Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında yapılacak Süper Kupa maçı 30 Temmuz'da oynanacak.

    Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

    Maçın hakemi Mete Kalkavan

    İki takım arasında oynanacak final maçının hakemi de belli oldu. TFF'nin açıklamasında maçın, Mete Kalkavan tarafından yönetileceği bildirildi.

    Müsabakada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yaparken, 4. hakem ise Bahattin Şimşek olacak.

    Süper Kupa yı Mete Kalkavan yönetecek #1


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