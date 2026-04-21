Süper Lig'de 30. haftanın görünümü

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, kalan 4 haftaya avantajlı girdi...
Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı...
Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 yendi.
Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.
GALATASARAY PUAN FARKINI 4'E ÇIKARDI
Sarı-kırmızılılar böylelikle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
67 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe konuk ettiği Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.
Trabzonspor da evinde ağırladığı Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR PUAN KAYIPLARIYLA SARSILDI
Bu sonuçların ardından lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4, Trabzonspor'a ise 6 puan fark attı.
30. hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
- Antalyaspor - Konyaspor: 0-2
- Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2
- Fatih Karagümrük - Eyüpspor: 1-2
- Kocaelispor - Göztepe: 1-1
- Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2
- Kasımpaşa - Alanyaspor: 1-0
- Samsunspor - Beşiktaş: 2-1
- Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK: 1-1
- Gaziantep FK - Kayserispor: 3-0
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
Fenerbahçe
Samsunspor (D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği