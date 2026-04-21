Abone ol: Google News

Süper Lig'de 30. haftanın görünümü

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, kalan 4 haftaya avantajlı girdi...

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi, tek maçla kapandı...

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 yendi.

Şampiyonluk potasındaki ekiplerden Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından kayıpsız dönerek iddiasını güçlendirdi.

GALATASARAY PUAN FARKINI 4'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılılar böylelikle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

67 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe konuk ettiği Rizespor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak puan kaybetti.

Trabzonspor da evinde ağırladığı Başakşehir'e uzatma dakikalarında puan kaptırarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR PUAN KAYIPLARIYLA SARSILDI

Bu sonuçların ardından lider Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4, Trabzonspor'a ise 6 puan fark attı.

30. hafta maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:

  • Antalyaspor - Konyaspor: 0-2
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 2-2
  • Fatih Karagümrük - Eyüpspor: 1-2
  • Kocaelispor - Göztepe: 1-1
  • Gençlerbirliği - Galatasaray: 1-2
  • Kasımpaşa - Alanyaspor: 1-0
  • Samsunspor - Beşiktaş: 2-1
  • Trabzonspor - İstanbul Başakşehir FK: 1-1
  • Gaziantep FK - Kayserispor: 3-0

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe

Samsunspor (D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR'UN KALAN MAÇLARI

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar