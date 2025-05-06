Süper Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı

Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 36. haftanın maç programını duyurdu.

Buna göre son 3 haftanın aynı gün ve saatlerde oynanacağı açıklandı.

Tüm maçlar 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte o program...

17 MAYIS - CUMARTESİ

19.00 | Adana Demirspor - Hatayspor

18 MAYIS - PAZAR

19.00 | Samsunspor - Sivasspor

19.00 | Antalyaspor - Gaziantep FK

19.00 | Rizespor - Göztepe

19.00 | Kasımpaşa - Başakşehir

19.00 | Bodrum FK - Trabzonspor

19.00 | Galatasaray - Kayserispor

19.00 | Fenerbahçe - Eyüpspor

19.00 | Alanyaspor - Beşiktaş

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi: