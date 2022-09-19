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    Süper Lig'de 7. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 7. haftanın tüm maçları tamamlanırken, ligin kaliteli takımlarından Adana Demirspor averajla liderlik koltuğuna oturdu.
    • 19.09.2022 - 09:02
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    Süper Lig'de 7. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 7. hafta sona erdi. Birbirinden mücadeleci maçların oynandığı ligimizde milli araya lider olarak Adana Demirspor girdi.

    Sürpriz transferlere imza atan Akdeniz ekibini aynı puanla Galatasaray takip ederken, sırasıyla Başakşehir, Beşiktaş, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor da zirveyi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

    Sivasspor düşme hattında

    Düşme hattında ise Hatayspor, Ümraniyespor, Sivasspor ve Ankaragücü yer alıyor. Ligimizde üst sıralara alışık olan Sivasspor'un kötü gidişatı ise futbolseverleri şaşırtıyor.

    İşte 7. hafta sonunda oluşan puan durumu ve milli aranın ardından yapılacak müsabakalar...

    Süper Lig de 7. haftanın puan durumu #1

    Süper Lig de 7. haftanın puan durumu #2

    8. hafta programı

    Süper Lig de 7. haftanın puan durumu #3


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