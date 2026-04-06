N'Golo Kante'den derbide fark yaratan performans

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı son dakikada mağlup ettiği derbide Kante, gol katkısı yapmasa da orta sahadaki üstün performansıyla öne çıktı. İstatistiklerde rakiplerine büyük fark atan Fransız yıldız, galibiyetin görünmeyen yıldızı oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında dün evinde Beşiktaş’ı, 90+11’de Kerem Aktürkoğlu’nun attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Galibiyet golü Kerem’den gelse de maçın gizli kahramanı N'Golo Kante'ydi.
Kante, Beşiktaş derbisinde mücadele gücüyle dikkatleri üzerine çekti.
SAHADA BASMADIK YER BIRAKMADI
Dünyaca ünlü Fransız yıldız, maç boyunca orta sahada etkili performans sergileyerek siyah-beyazlıların ataklarını başarıyla kesti, alkış aldı.
Fransız yıldız, maçta 12 ikili mücadele kazanarak Ndidi, Orkun ve Asllani üçlüsünün toplam kazandığı ikili mücadele sayısını tek başına kazandı.
TOP KAZANMADA BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ
Mücadelede 10 sahipsiz top kazanan Kante, 4 top çalma ve 4 pas arası yaptı.
Savunmada 3 tehlikeyi önleyen oyuncu, 2 şutu da bloke etti.