Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları!

Süper Lig 2022- 2023 sezonu ilk hafta maçları tamamlandı.İşte oluşan puan durumu..

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlarla başladı.Uzun süren hasretin ardından futbolseverler futbola doydu.Bol gollü maçların oynandığı ilk haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

Birbirinden keyifli maçların oynandığı ilk haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 3 puan ile yeni sezona başlarken Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu.İşte ilk hafta sonuçları..

İşte Süper Lig'de 1. hafta sonuçları

İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

Sivasspor 1-1 Gaziantep

Beşiktaş 1-0 Kayserispor

Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor

Giresunspor 2-3 Adana Demirspor

Antalyaspor 0-1 Galatasaray

Başakşehir 4-0 Kasımpaşa

Ankaragücü 0-0 Konyaspor

Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu;