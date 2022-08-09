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- Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları!
Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları!
Süper Lig 2022- 2023 sezonu ilk hafta maçları tamamlandı.İşte oluşan puan durumu..
- 09.08.2022 - 15:09
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlarla başladı.Uzun süren hasretin ardından futbolseverler futbola doydu.Bol gollü maçların oynandığı ilk haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.
Birbirinden keyifli maçların oynandığı ilk haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 3 puan ile yeni sezona başlarken Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu.İşte ilk hafta sonuçları..
İşte Süper Lig'de 1. hafta sonuçları
İstanbulspor 0-2 Trabzonspor
Sivasspor 1-1 Gaziantep
Beşiktaş 1-0 Kayserispor
Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor
Giresunspor 2-3 Adana Demirspor
Antalyaspor 0-1 Galatasaray
Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
Ankaragücü 0-0 Konyaspor
Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor
İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu;