Petrol
97.95
1.35%
Euro
18.3798
0.45%
Dolar
17.9508
0.01%
Altın
1.032
0.13%
Borsa
2773
0.00%
Bitcoin
419.438
-3.08%
BTXN Coin
7.51
-2.72%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları!

    Süper Lig 2022- 2023 sezonu ilk hafta maçları tamamlandı.İşte oluşan puan durumu..
    • 09.08.2022 - 15:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları!

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu hafta oynanan maçlarla başladı.Uzun süren hasretin ardından futbolseverler futbola doydu.Bol gollü maçların oynandığı ilk haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

    Birbirinden keyifli maçların oynandığı ilk haftada Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 3 puan ile yeni sezona başlarken Fenerbahçe evinde Ümraniyespor ile berabere kalarak 1 puana razı oldu.İşte ilk hafta sonuçları..

    İşte Süper Lig'de 1. hafta sonuçları

    İstanbulspor 0-2 Trabzonspor

    Sivasspor 1-1 Gaziantep

    Beşiktaş 1-0 Kayserispor

    Fatih Karagümrük 2-4 Alanyaspor

    Giresunspor 2-3 Adana Demirspor

    Antalyaspor 0-1 Galatasaray

    Başakşehir 4-0 Kasımpaşa

    Ankaragücü 0-0 Konyaspor

    Fenerbahçe 3-3 Ümraniyespor

    İlk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu;

    Süper Lig de ilk hafta tamamlandı! İşte ilk haftanın sonuçları! #1


    İlginizi Çekebilir

    Jorge Jesus: Takım şu anda istediğim seviyede değil
    Futbol

    Jorge Jesus: Takım şu anda istediğim seviyede değil

    Muğla'da yunuslar tekneye eşlik etti
    Yaşam

    Muğla'da yunuslar tekneye eşlik etti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir