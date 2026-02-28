Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), aldığı kararları duyurmuştu.

PFDK, "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 15 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Özbek için nihai kararı verdi.

CEZASI ONANDI

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Özbek'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasında aleyhe bozma yasağı gözetilerek başvurunun reddi ve kararın onanmasına oy birliğiyle karar verdi.