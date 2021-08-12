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Temsilcilerimiz tur için sahada

Temsilcilerimiz tur için sahada

Ülke puanına her takımın katkı sağlaması gereken günlerde Galatasaray Avrupa Ligi bileti için; Sivasspor ve Trabzonspor da Konferans Ligi için mücadele edecek.