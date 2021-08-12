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Temsilcilerimiz tur için sahada
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 08:49
- Güncelleme : 12.08.2021 - 10:21
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.
Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.
MUHTEMEL 11'LER
St. Johnstone: Clark, Devine, Mccart, Gordon, Jason Kerr, Davidson, Wotherspoon, McCann, Rooney, Kane, O'Halloran
Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Arda, Mohamed
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor.
Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Molde-Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Molde: Linde, Bjornbak, Sinyan, Eikrem, Omoijuanfo, Knudtzon, Grodem, Hussain, Aursnes, Brynhildsen, Haugen
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum mücadelesinde, İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak. Sivasspor-Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Coffie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Sefa, Kayode
Dinamo Batum: Kupatadze, Azatskiy, Azarov, Kobakhidze, Teidi, Jigauri, Mamuchashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze