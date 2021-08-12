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    Temsilcilerimiz tur için sahada

    Temsilcilerimiz tur için sahada

    Ülke puanına her takımın katkı sağlaması gereken günlerde Galatasaray Avrupa Ligi bileti için; Sivasspor ve Trabzonspor da Konferans Ligi için mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:21
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    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk olacak.

    Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Temsilcilerimiz tur için sahada #1

    İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    St. Johnstone: Clark, Devine, Mccart, Gordon, Jason Kerr, Davidson, Wotherspoon, McCann, Rooney, Kane, O'Halloran

    Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Arda, Mohamed

    Temsilcilerimiz tur için sahada #2

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ikinci maçında Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde'ye konuk oluyor.

    Molde Aker Stadyumu'nda oynanacak ve Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak. Molde-Trabzonspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Molde: Linde, Bjornbak, Sinyan, Eikrem, Omoijuanfo, Knudtzon, Grodem, Hussain, Aursnes, Brynhildsen, Haugen

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

    Temsilcilerimiz tur için sahada #3

    UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ikinci maçında, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek.

    Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Demir Grup Sivasspor-Dinamo Batum mücadelesinde, İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak. Sivasspor-Dinamo Batum maçını TRT Spor canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Caner, Ahmet Oğuz, Coffie, Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Sefa, Kayode

    Dinamo Batum: Kupatadze, Azatskiy, Azarov, Kobakhidze, Teidi, Jigauri, Mamuchashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze

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