TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi

Ligleri 12 Haziran'da başlatmayı planlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
EN AZ 8 KERE TEST YAPILACAK
Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün güncellendiğini duyuran federasyon, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı." ifadelerini kullandı.
TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR OYNAMAYACAK
-Tüm takımlar test yaptıracak.
-Testi pozitif çıkanlar tesislere alınmayacak.
-Personelde pozitif vaka varsa tüm personel, oyuncuda varsa tüm oyuncular ve karşılaştıkları rakip test tabi tutulacak.
-Testi pozitif çıkanlar oynamayacak.
Maç öncesi uygulanacak kurallar ise şöyle:
-Seremonide tokalaşmak yok.
-Takım fotoğrafı verilmeyecek .
-Gol sevincinde kulübede bir araya gelmek yok .
-Hakemlere en fazla 2 metre yaklaşılacak.
-Yedek kulübesinde sosyal mesafe 1.5 metre.