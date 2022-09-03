TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım

TFF'nin Riva'daki binasına kurşun yağdıran saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ilk ifadesinde "Çok sarhoştum amacım TFF binasına saldırmak değildi" dedi.

TFF’nin Riva’daki merkez binasına geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı belirlendi.

Saldırının binanın arka kısmında dere tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken polisin hızlı müdahalesi ile şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Saldırı sırasında toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına da bir merminin isabet ettiği saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu öğrenildi.

"Çok pişmanım"

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

"Çok alkollüydüm. Bunun etkisiyle havaya ateş ettim. TFF binasını hedef almadım. Çok pişmanım."





Evinde silah bulundu

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı. Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.

Süleyman Soylu açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde helikopterle TFF’nin Riva tesislerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Soylu, “Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Yakın bir yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar.” demişti.