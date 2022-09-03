Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.094
-1.07%
BTXN Coin
4.89
7.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C
    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım

    TFF'nin Riva'daki binasına kurşun yağdıran saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ilk ifadesinde "Çok sarhoştum amacım TFF binasına saldırmak değildi" dedi.
    • 03.09.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TFF’nin Riva’daki merkez binasına geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı belirlendi.

    Saldırının binanın arka kısmında dere tarafından gerçekleştirildiği belirlenirken polisin hızlı müdahalesi ile şüpheliler kısa sürede yakalandı.

    Saldırı sırasında toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına da bir merminin isabet ettiği saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu öğrenildi.

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım #1

    "Çok pişmanım"

    Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

    "Çok alkollüydüm. Bunun etkisiyle havaya ateş ettim. TFF binasını hedef almadım. Çok pişmanım."

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım #2

    Evinde silah bulundu

    Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı. Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

    Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım #3

    Süleyman Soylu açıklama yapmıştı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde helikopterle TFF’nin Riva tesislerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Soylu, “Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Yakın bir yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar.” demişti.

    TFF saldırganının ilk ifadesi: Çok pişmanım #4


    İlginizi Çekebilir

    'Avrupa'nın enerji güvenliği, Rusya olmadan imkansız'
    Dünya

    'Avrupa'nın enerji güvenliği, Rusya olmadan imkansız'

    İstanbul'da çayır tırtılı parklarda da görüldü
    Yaşam

    İstanbul'da çayır tırtılı parklarda da görüldü

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir