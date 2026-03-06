TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de gelecek sezonun başlangıç tarihlerini resmen duyurdu.

Buna göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak.

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON 14 AĞUSTOS'TA START ALACAK

Alınan karara göre 1. Lig'de sezonun açılışı 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak maçlarla gerçekleşecek.

Bu takvime göre 1. Lig, Süper Lig'den bir hafta önce başlayacak.

TFF'nin duyurduğu takvimde alt liglerin başlama tarihi de yer aldı.

TFF, TEK TEK AÇIKLADI

Son olarak 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ilk karşılaşmaları 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

TFF'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek."