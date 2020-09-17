TFF'den Azerbaycan Futbol Federasyonu'na teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun yönetim binasına astığı Türk bayrağı için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Neftçi Bakü-Galatasaray maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu ve Azerbaycan Futbol Federasyonu arasında da kardeşlik rüzgarları esmeye devam ediyor.

Facebook hesaplarından "Bakü yolunuzu gözlüyor" ifadelerini paylaşan Azerbaycan Futbol Federasyonu bir jest daha yaparak yönetim binasına Azerbaycan bayrağının yanı sıra Türkiye bayrağını da astı.

TFF TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Azerbaycanlı yetkililerin bu jesti sonrası sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Təşəkkürler Qardaş! Neftçi-Galatasaray maçı öncesinde binasındaki Azerbaycan bayrağının yanına Türk bayrağını da asan Azerbaycan Futbol Federasyonu'na gösterdikleri qardeşlik için təşəkkür edirəz."

BAKÜ OLİMPİYAT STADYUMU'NDA TÜRK BAYRAĞI

Öte yandan maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun dış ekranına da ledlerle Türk bayrağı koyulması dikkat çekti.

Neftçi Bakü yönetiminin bu jesti sonrası, iki takım taraftarları sosyal medya üzerinden "Bir millət, iki dövlət (Bir millet, iki devlet)" yazarak maç öncesi dostluk mesajı verdi.