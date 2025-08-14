TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.
TARİHLERİ SONRA AÇIKLANACAK
Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini belirtti.
FENERBAHÇE ERTELEME TALEP ETMEDİ
TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da oynanacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçının ertelenmesi için talepte bulunmadı.
SÜPER LİG'DE 3. VE 4. HAFTANIN PROGRAMI