TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 3. haftasındaki Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa karşılaşmalarının ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.