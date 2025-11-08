Tiago Djalo: İşler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan savunma oyuncusu Tiago Djalo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİRDİ AMA İZİN VERMEDİK"

Attığı golün mutluluk verici olduğunu ancak esas sevincinin takımın kazanması olduğunu belirten Djalo "Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız." dedi.

GABRIEL PAULISTA AÇIKLAMASI

Tecrübeli savunmacı, Gabriel Paulista ile uyumuna da değindi:

Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. İlk maçtı beraber oynadığımız.

"SÜPER LİG'DE HER MAÇ ZOR"

Süper Lig'in zorluk seviyesine vurgu yapan Djalo, "Süper Lig'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.