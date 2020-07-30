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Trabzon'da kupa coşkusu
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını kutladı.
- AA
- 30.07.2020 - 01:34
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.
SEVİNÇ GÖSTERİLERİ VE KOLBASTI
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI
Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.