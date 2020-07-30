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    Trabzon'da kupa coşkusu

    Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını kutladı.
    • AA
    • 30.07.2020 - 01:34
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    Trabzon'da kupa coşkusu

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.

    SEVİNÇ GÖSTERİLERİ VE KOLBASTI

    Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

    Trabzon'da kupa coşkusu #1

    SOSYAL MESAFE UYARISI YAPILDI

    Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.

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    Trabzon'da kupa coşkusu #3

    Trabzon'da kupa coşkusu #4

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