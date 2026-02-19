Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Sergen Yalçın'ın yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki idmana ısınma koşularıyla başladı.
Antrenman pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
