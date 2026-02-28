Galatasaray'dan yeni forma tanıtımı

Galatasaray, mevcut sezon için dördüncü formasını tanıttı.

Sarı-kırmızılı ekibin forma tanıtımında Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mario Lemina, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve teknik direktör Okan Buruk yer aldı.

RETRO FORMALARIN TANITIMI YAPILDI

Galatasaray'da bugün tanıtılan retro formalarda, beşinci yıldız ilk kez yan yana kullanıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sen sarıyla kırmızı, kalbimizin yıldızı. 25/26 Galatasaray Retro Formaları şimdi satışta." ifadelerine yer verildi.

5 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKTI

Kırmızı ve sarı retro formalar bugün itibariyle 5 bin liradan satışa çıkarken mavi eşofman üstünün fiyatı ise 7 bin lira oldu.