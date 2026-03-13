Trabzonspor, Rizespor maçına hazır

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Rizespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını noktaladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
MAÇI ÇAĞDAŞ ALTAY YÖNETECEK
Yarın, Akyazı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
