Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken zirve mücadelesi veren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, orta saha transferini bitirmek üzere.

DÜNYACA ÜNLÜ İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, İtalya Serie A'da Genoa formasını terleten ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ruslan Malinovskyi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak üzere.

3 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Haziran ayında Genoa'dan ayrılması beklenen Ukraynalı orta saha oyuncusuna üç yıllık sözleşme teklif edildi ve görüşmeler son aşamaya geldi.

BU SEZON 6 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

32 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu sezon İtalyan ekibinde 31 maçta 6 gol - 3 asistlik performans gösterdi.