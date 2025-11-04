Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

ONANA KATILMADI

Antrenmana, sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Andre Onana katılmadı. Futbolcunun fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Sakatlığı devam eden Anthony Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Stefan Savic ile hasta olan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.