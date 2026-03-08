Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari sakatlandı

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kayseri Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 9 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu kritik maç öncesinde konuk takım Trabzonspor'a kötü bir haber geldi.

SON DURUMU AÇIKLANDI

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari'nin sol ayak bileği dış yan bağında, yırtık ve kanama tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası’nda oynadığımız Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.