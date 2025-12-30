Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor

- Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.
- Fatih Tekke yönetimindeki takım, çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.
- Antrenmanlar kuvvet, pas ve taktik çalışmaları ile devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
İDMANDAN NOTLAR
Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
ÇİFT İDMAN YAPILACAK
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.