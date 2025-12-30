Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 08:47
Trabzonspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları devam ediyor
  • Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına hazırlanıyor.
  • Fatih Tekke yönetimindeki takım, çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.
  • Antrenmanlar kuvvet, pas ve taktik çalışmaları ile devam ediyor.

Trabzonspor, Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

İDMANDAN NOTLAR

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

ÇİFT İDMAN YAPILACAK

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Eshspor Haberleri