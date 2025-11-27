Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi devam etti

- Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına Fatih Tekke yönetiminde devam etti.
- Antrenman ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
- Takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.