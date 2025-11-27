Abone ol: Google News

Trabzonspor'da Konyaspor mesaisi devam etti

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Konyaspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 19:24
  • Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına Fatih Tekke yönetiminde devam etti.
  • Antrenman ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
  • Takım, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, 5'e 2 ile devam eden idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

