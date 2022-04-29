Antalyaspor maçı öncesi bordo-mavililer, son antrenmanını Akyazı Stadı'nda taraftara açık bir şekilde gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, evinde oynayacağı mücadeleden en az 1 puan kazanması durumunda, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Mücadele öncesi taraftarlar, yönetimden son antrenmanın tarafatara açık yapılmasını istemiş ve yönetim de bu isteği geri çevirmemişti.

Trabzonspor'da taraftara açık antrenman İZLE



Taraftara açık antrenman

Trabzonspor kafilesi bugün Akyazı Stadı'na geldi ve taraftarının önünde antrenmana çıktı.

Antrenmanda oldukça coşkulu olan tribünler, oyuncuları teker teker çağırıp alkışladı.