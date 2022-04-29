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    Trabzonspor'da taraftara açık antrenman

    Trabzonspor'da taraftara açık antrenman

    Antalyaspor maçı öncesi bordo-mavililer, son antrenmanını Akyazı Stadı'nda taraftara açık bir şekilde gerçekleştirdi.
    • 29.04.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 17:14
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    Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Bordo-mavililer, evinde oynayacağı mücadeleden en az 1 puan kazanması durumunda, 2021-2022 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

    Mücadele öncesi taraftarlar, yönetimden son antrenmanın tarafatara açık yapılmasını istemiş ve yönetim de bu isteği geri çevirmemişti.

    Trabzonspor'da taraftara açık antrenman İZLE

    Taraftara açık antrenman

    Trabzonspor kafilesi bugün Akyazı Stadı'na geldi ve taraftarının önünde antrenmana çıktı.

    Antrenmanda oldukça coşkulu olan tribünler, oyuncuları teker teker çağırıp alkışladı.

    Trabzonspor da taraftara açık antrenman #1

    Trabzonspor da taraftara açık antrenman #2

    Trabzonspor da taraftara açık antrenman #3

    Trabzonspor da taraftara açık antrenman #4


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