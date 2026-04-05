Antalyaspor'dan Eyüpspor karşısında net galibiyet

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor ile Atila Gerin'in çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada kazanan ev sahibi ekip oldu.

Antalyaspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Sander van de Streek, 77. dakikada Nikola Storm ve 84. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmada Soner Dikmen ile Raux Yao arasında yaşanan pozisyon sonrası saha bir anda karıştı.

Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, kalabalığın arasından uzaklaşarak yaşanan gerginliği kontrol etti.

Olayların ardından Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Ramzi Safuri, Eyüpspor'da ise Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan ve yedek kulübesinden Jerome Onguene sarı kart gördü.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 50. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını 10 kişi bıraktı.

ANTALYASPOR, 5 HAFTA SONRA KAZANDI

Sami Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un ise ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

ANTALYASPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 28'e yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Eyüpspor ise sahasında Samsunspor'u konuk edecek.