Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosu belirlendi

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Bordo-mavili ekibin kafilesinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Rayyan Baniya, Edin Visca, Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Paul Onuachu ile takımdan ayrılması gündemde olan Danylo Sikan yer almadı.
KAMP KADROSU
Trabzonspor'un 21 kişilik kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Onuralp Çakıroğlu