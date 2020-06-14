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    Türkiye için transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor

    Türkiye için transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor

    FIFA, resmi sitesi üzerinden yeni transfer tarihlerini açıkladı. Türkiye için 2020-21 sezonu transfer dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 22 eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 17:56
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    Türkiye için transfer sezonu 1 Temmuz'da başlıyor

    Koronavirüs pandemisi sonrası 2019-2020 sezonunun boyu hemen hemen tüm ligler gibi Süper Lig'de de uzarken, 2020-21 sezonu öncesi transfer dönemlerinin ya da bir başka adıyla transfer penceresinin ne zaman başlayacağı da merak konusuydu...

    FIFA, resmi internet sitesi üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaparak yeni tarihleri duyurdu.

    TÜRKİYE İÇİN TRANSFER DÖNEMİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

    FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye için 2020-21 sezonu transfer dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp 22 eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.

    Kış transfer dönemi ise her zaman olduğu gibi 1 Ocak 2021 ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMLERİ

    Türkiye: 1 Temmuz - 22 Eylül
    İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
    İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
    Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
    İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
    Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

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