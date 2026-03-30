Kosova, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın karşılaşacağımız Kosova hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla noktaladı.

Fadil Vokrri Stadyumu'nda Teknik Direktör Franco Foda yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman düz koşu ile başladı ve ısınma hareketleriyle devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı.