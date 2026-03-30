Vedat Muriç'ten Türkiye maçı sözleri: Bambaşka olacak

Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde yarın evinde Türkiye ile karşılaşacak.

Bu müsabaka öncesinde Kosovalı futbolcu Vedat Muriç, Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YARINKİ MAÇ BAMBAŞKA"

8 sene Türkiye’de futbol oynadığını söyleyen Muriç, "Hepsi benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Türkiye’nin, Romanya ile oynadığı müsabakayı izlediğini aktaran 31 yaşındaki futbolcu, karşılaşmaya ilişkin değerlendirme yaptı.

"ROMANYA FAZLA DEFANSİFTİ, TÜRKİYE'NİN KALİTELİ AYAKLARI VAR"

Muriç, "Türkiye'nin Romanya ile oynadığı maçın ilk yarısını izledim. O maçta iki tane pozisyonu vardı, aynı şekilde Romanya'nın da öyle. Romanya biraz fazla defans oynadı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." şeklinde konuştu.