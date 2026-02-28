UEFA finansal raporu açıklandı: İşte kulüplerimizin mali tablosu

UEFA, futbol kulüplerinin 2024/2025 sezonunu kapsayan mali raporunu yayınladı.

Raporda, Süper Lig kulüpleriyle ilgili dikkat çeken rakamlar yer aldı.

Rapor, 2024'ün kesinleşmiş ve 2025 yılına dair açıklanmış finansal raporlar derlenerek oluşturuldu.

GALATASARAY İLK 25'E GİRDİ

En yüksek geliri olan 25 kulüp arasına Türkiye'den sadece Galatasaray girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen rapora göre 3 sıra yükselerek 23. sırada yer buldu.

Galatasaray'ın geliri, yüzde 13 artışla 249 milyon eurodan 280 milyon euroya yükseldi.

Fenerbahçe de gelirlerini en çok yükselten kulüpler arasında.

FENERBAHÇE'DEN CİDDİ GELİR ARTIŞI

En hızlı yükseliş gösteren kulüpler Crystal Palace, Nottingham Forest, Benfica ve Fenerbahçe oldu.

Bu kulüplerin hepsi, genel gelir sıralamasında en az 10 sıra yükseldi.

Fenerbahçe'nin toplam geliri 220 milyon euro olurken, Beşiktaş'ın geliri ise 150 milyon euro seviyesinde.

BEŞİKTAŞ'TAN 150 MİLYON EUROLUK GELİR

Türk kulüplerinin toplam geliri, yüzde 64 artışla 877 milyon euroya ulaştı. Gişe gelirlerinde yüzde 69 artışla 147 milyon euro gelir oluştu.

(Ülke sıralamasında 7.) Yerel yayın geliri, 80 milyon euro oldu. (Ülke sıralamasında 10.) UEFA gelirleri, 65 milyon euro ile toplam gelirin sadece yüzde 7'sini oluşturdu. (Ülke sıralamasında 9.)

GELİRLERİN YÜZDE 69'U MAAŞLARA GİDİYOR

Kulüplerin maaş bütçesi, önceki döneme göre yüzde 28 artarak 605 milyon euro oldu. Maaş gideri, toplam gelirlerin yüzde 69'una denk geliyor.

Bu alanda Süper Lig, Avrupa'da 6. sırada yer aldı. Galatasaray, 178 milyon euro maaş gideriyle en çok maaş ödeyen 25. kulüp konumunda. Diğer kulüplerin rakamları raporda paylaşılmadı.

Süper Lig, yüzde 29 ile maaş giderlerinin en çok arttığı lig oldu. Yunanistan yüzde 27 ile takip etti.

SÜPER LİG, MAAŞ GİDERİ ARTIŞINDA ZİRVEDE

Operasyonel faaliyet giderleri, yüzde 88'lik yükselişle 339 milyon euroya yükseldi. Net transfer geliri, eksi 20 milyon euro olurken Türkiye bu alanda 55 ülke arasında 51. sırada yer aldı.

Net öz sermaye zararı 275 milyon euro oldu ve Türkiye 55 ülke arasında sonuncu sıraya yerleşti. Süper Lig kulüpleri'nin 14'ü eksi öz sermayeyle rapor yılını bitirdi ve Süper Lig, Avrupa ligleri arasında en çok zarar eden kulübün yer aldığı lig oldu.

Kulüplerin brüt banka borçları bir önceki yıla göre 333 milyon euro azalarak 396 milyon euroya düştü. Takımların toplam kadro maliyetleri, 204 milyon euro artarak 417 milyon euroya ulaştı.