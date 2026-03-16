UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 rövanş karşılaşmasıyla sona erecek.

Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda mücadele edecek.

YA PSG YA CHELSEA...

Sarı-kırmızılılar, galibiyet ve beraberlik durumunda adını çeyrek finale yazdıracak ve Paris Saint-Germain - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

Yarın

20.45 Sporting CP - Bodo/Glimt (0-3)

23.00 Arsenal - Bayer Leverkusen (1-1)

23.00 Chelsea - Paris Saint-Germain (2-5)

23.00 Manchester City - Real Madrid (0-3)

18 Mart Çarşamba

20.45 Barcelona - Newcastle United (1-1)

23.00 Bayern Münih - Atalanta (6-1)

23.00 Liverpool - Galatasaray (0-1)

23.00 Tottenham - Atletico Madrid (2-5)