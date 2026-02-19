Abone ol: Google News

Vanspor, Bodrum FK'ya 3 attı

Vanspor, 1. Lig'in 26. haftasında evinde Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

1. Lig'in 26. hafta maçında Vanspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Vanspor'a galibiyeti getiren golleri, 49 ve 65. dakikalarda Jefferson ile 55. dakikada Ivan Cedric kaydetti.

Bodrum FK'nın tek golünü ise dakika 21'de İsmail Tarım attı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından Vanspor, puanını 38 yaptı. Bodrum FK, 45 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Vanspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Manisa FK'yı konuk edecek.

