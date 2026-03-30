Vedat Muriç'le ilgili yıllar sonra gelen pişmanlık: Acaba bizde oynasa nasıl olurdu?

Bir dönem ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç, Dünya Kupası yolunda bu kez rakibimiz oldu.

Öyle ki Muriç'in karşımıza rakibimiz olarak çıkmasını 'kaderin cilvesi' olarak yorumlayanlar da oldu, 'Bizde olsa nasıl olurdu?' diye düşünenler de.

Hem de milli takımımızda zaman zaman gündeme gelen 'Santraforsuz oynuyoruz' tartışmaları sürerken...

Gelin şimdi sizi Muriç'le ilgili biraz geçmişe götürelim.

2015'TE TÜRK VATANDAŞI OLDU

Giresunspor'da oynadığı dönemde Vedat, Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulundu.

Vatandaşlık şartlarına uyan Vedat’ın bu talebi kabul edildi ve Kosovalı oyuncu Şubat 2015’te Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanına kavuştu.

Vedat Muriç'in bu hakkı elde etmesinin ardından, ikinci talebi ise Ay-Yıldızlı formayı giymek oldu.

MİLLİ FORMA İÇİN İSTEKLİYDİ

Zira o dönem Kosova Milli Futbol Takımı yeni kurulmuştu ve hiçbir uluslararası başarısı ve tanınırlığı yoktu.

Vedat Muriç de Türk Milli Takımı’nın formasıyla hedeflerine yürümek ve dünyaya kendini tanıtmak arzusundaydı.

Kosovalı golcü bu isteğini kulübüyle ve yakın çevresiyle paylaştı. Kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi.

PROSEDÜRE TAKILDI, OLMADI...

Ancak Vedat'ın A Milli Takım'da oynaması bu kez de bürokratik engellere takıldı.

5 yıl kesintisiz oynama şartı sağlanamayınca Muriç ay-yıldız formayı giyememişti.

Hatta Muriç o dönem A Milli Takım forması giyememe durumunu şu sözlerle açıklamıştı:

"Prosedürü takıldık. Ailede Türk kökenli birini sordular, Türk pasaportum vardı ancak olmadı. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Olmayınca doğup büyüdüğüm Kosova için seve seve oynamaya başladım."

"ACABA DEĞERLENDİRİLSEYDİ NASIL OLURDU?"

Daha sonra ise tercihini Kosova'dan yana kullanan Muriç, burada çok başarılı bir performans ortaya koydu.

Son olarak gelinen süreçte Vedat Muriç artık Kosova Milli Futbol Takımı formasını terletmeye devam ediyor.

Türkiye için ise bu dosya çoktan kapanmış durumda.

Ancak Muriç her gol attığında, Türk futbol kamuoyunda aynı soru yeniden gündeme geliyor...

"Acaba bizde oynasa nasıl olurdu?"