2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalleri oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmasında A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final karşılaşmaları yarın yapılacak.
Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım, play-off finallerinde oynanacak 4 maçla belirlenecek.
RAKİP KOSOVA
Yarı finalde Romanya'yı 1-0'lık skorla geçen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak.
Milliler, rakibini geçmesi halinde 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
11 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
4 MAÇ OYNANACAK
Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak play-off turu final maçlarının programı şöyle:
Bosna Hersek-İtalya
İsveç-Polonya
Kosova-Türkiye
Çekya-Danimarka
