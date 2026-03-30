Jannik Sinner, Miami Açık'ta şampiyon oldu

ABD'de düzenlenen Miami Açık'ta final heyecanı yaşandı.

Dünya klasmanının 2 numarası 24 yaşındaki İtalyan Jannik Sinner, finalde karşılaştığı 21 numaralı seribaşı Çek Jiri Lehecka'yı 6-4'lük setlerle mağlup etti.

TARİHİ BAŞARI

Sinner, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yapan 8. oyuncu, 2017'deki Roger Federer'den bu yana bunu başaran ilk isim oldu.

İtalyan tenisçi ayrıca, iki turnuvayı da set vermeden kazanan ilk erkek tenisçi olarak tarihe geçti.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Sinner, Miami Açık'ta 2024'ten sonra ikinci şampiyonluğunu elde etti.