Victor Osimhen'den Galatasaray'a yakın takip

- Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek ligin ilk devresini lider tamamladı.
- Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle maçta oynamasa da Galatasaray'la ilgili sosyal medya paylaşımları yaptı.
- Osimhen, Yunus Akgün ve Gabriel Sara'nın performanslarını övdü.
Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi kaydetti.
Bu sonuçla ilk devreyi Galatasaray, 3 puanla ve lider tamamladı.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİTTİ
Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Nijerya’nın kadrosunda yer aldığı için Kasımpaşa maçında forma giyemedi.
Süper Lig’de Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı mağlup etmesinin ardından Osimhen’den sarı-kırmızılı takımla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar geldi.
Osimhen ilk paylaşımında, Galatasaray'ın Yunus Akgün'le ilgili gönderisini alıntılayıp sarı-kırmızı kalp emojilerini ekledi.
Yunus Akgün, Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında ilk golünde ağları havalandırmıştı.
MAÇ BİTER BİTMEZ PAYLAŞMAYA BAŞLADI
Osimhen, ikinci paylaşımında ise Gabriel Sara'yla ilgili bir görseli alıntılayıp, “Gabby gol attı. Şimdi yandım.” ifadelerini kullandı.
Sara, Galatasaray'ın maçtaki ikinci golünü kaydetmişti.
Victor Osimhen, diğer paylaşımında Kasımpaşa maçını tribünden takip eden Galatasaray taraftarına yer verdi.