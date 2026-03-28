Vincenzo Montella, Fatih Terim ve Şenol Güneş'i geride bıraktı

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla Dünya Kupası'na yürüyor.

Eylül 2023'te koltuğa oturan İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar'ı Avrupa Şampiyonası'na götürüp çeyrek final oynatırken tarihte ilk kez Uluslar A Ligi'ne çıkardı.

Şimdi de 24 senelik Dünya Kupası hasretini bitirme yolundaki ilk aşamada Romanya'yı devirirken, finalde Kosova engeli aşılırsa bir hayali daha gerçeğe dönüştürecek.

2000'DEN BU YANA EN ÇOK PUAN TOPLAYAN HOCA OLDU

Önüne geleni yenen Montella, resmi maçlar dikkate alındığında, Milli Takım'da 2000'den bu yana görev yapan teknik adamlar içerisinde en başarılı isim oldu.

51 yaşındaki hoca, 10 farklı dönemde görev yapan 8 teknik adam içerisinde maç başı 2.13 puan ortalamayla zirvede yer alarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Montella, Türk futbol tarihinde büyük başarılara imza atan Avrupa 3.'sü apoletine sahip Fatih Terim'in iki dönemi (1.79/1.81) ile Dünya Kupası 3.'lüğü bulunan Şenol Güneş'i iki farklı zamanda (1.60/2.05) geride bırakmayı başardı.

HEM GÜNEŞ'İ HEM TERİM'İ GERİDE BIRAKTI

Türkiye ile Kosova'nın, Dünya Kupası'nda boy gösterme olasılıkları belli oldu.

Veri sitesi Football Meets Data, A Milli Takımımız'ın ABD-Meksika- Kanada ortaklığındaki organizasyona katılma oranına yüzde 55 verdi.

Tarihinde ilk kez dev turnuvayı isteyen Kosova'ya ise yüzde 45 şans tanındı.