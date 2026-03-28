Anthony Musaba'dan transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklama: Serbest kalma bedeli...

Devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, Hollanda basınından Voetbalzone'a konuştu.

Musaba, transfer sürecinin perde arkasını ilk kez araladı.



Samsunspor’dan ayrılık sürecinin ise sorunsuz geçmediğini de dile getiren Musaba, sözleşmesindeki 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından kulübün daha fazla ücret talep ettiğini söyledi.

"SERBEST KALMA BEDELİNDEN DAHA FAZLA ÜCRET İSTENDİ"

Musaba, "Samsunspor’dan ayrılık sürecim sorunsuz geçmedi. Sözleşmedeki 5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından kulüp daha fazla ücret talep etti. Ben hiçbir zaman çalışmayı reddeden bir oyuncu olmadım. Kadroda yer almamam hocanın kararıydı. Ben her zaman oynamak isterim." şeklinde konultu.

Hakkında çıkan iddialara da yanıt veren oyuncu, "Ben öyle biri değilim. Maç kadrosunda yer almadığım doğru, ancak bunun nedeni teknik direktörün medyadaki tüm haberler nedeniyle bunun daha iyi olacağını belirtmesiydi. Bana kalsa, orada olurdum. Ben her zaman oynamak isterim. Futbolda bazen bu tür şeyler olur. Ne yazık ki bu işin bir parçası. Oraya geri dönmedim, ama iyi ilişkilerim olan kişilere kişisel bir mesaj gönderdim. Örneğin Rick van Drongelen. Bu konuyu kendim için iyi bir şekilde kapatabildim." dedi.

"FENERBAHÇE'YE GİDEBİLECEĞİMİ BEKLEMİYORDUM"

Musaba'nın açıklamaları diğer açıklamaları şu şekilde:

Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam isabet oldu. Türkiye’de çok hızlı bir şekilde evimizde gibi hissettik. Elbette burada kendimi geliştirmek istiyordum ama birkaç ay sonra Fenerbahçe’ye gidebileceğimi hiç beklemiyordum. Bu bir hayalin gerçekleşmesi.

"HER ŞEY ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Çok iyi hatırlıyorum. O gün Samsunspor ile Beşiktaş’a karşı oynuyorduk, ama uyandığımda çok fazla mesaj vardı. Normalden fazlaydı. Anlaşılan Türk medyasında türlü türlü söylentiler dolaşıyordu. İlk başta inanmadım, ama bir ara menajerimden de bunun ciddi olduğunu duydum. Aralık ayında kulüp somut adımlar attı ve sonra her şey çok hızlı gelişti.

"ALMANYA, İSPANYA VE İTALYA'DAN İLGİ VARDI"

Konferans Ligi'nde birkaç iyi maç çıkardığım için Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi vardı. Ama ben pek istekli değildim. Bunu çok acele bir adım olarak gördüm; düşme hattındaki kulüplere gitmek gibi olurdu. Şimdi ise Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan bir üst düzey kulüpte oynuyorum. Benim için mükemmel bir durum.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN TAVSİYE ALDI

Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Ferdi Kadıoğlu ile görüştüğünü belirten Musaba, Ona birkaç şey sordum. Hemen gitmemi tavsiye etti, taraftarın beni kucaklayacağından emindi. Onun sözüne güvenebilirsiniz. Buraya genç yaşta gelip efsane olarak Premier Lig'e gitti.

Sarı-lacivertli kulüpte ilk maçına çıktığı anı da anlatan Musaba, taraftar atmosferinden etkilendiğini vurguladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMIŞ OYUNCULARLA TAKIM ARKADAŞI OLDUM"

Hollandalı oyuncu şu ifadelere yer verdi:

"Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere’de oynadım ama bununla kıyaslanamaz. On kat daha çılgın.” Birdenbire Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oyuncuların takım arkadaşı oluyorsunuz. Yıllardır tüm üst düzey liglerde takip ettiğin adamlar. Birdenbire sen de onlardan birisin. Herkesin beni bu kadar sıcak karşılaması, çok özel bir duyguydu. Bundan gerçekten keyif aldım.

"HERKESLE ARAM İYİ"

Matteo Guendouzi, Kante ve Sidiki Cherif ile Fransızca iletişim kuruyorum. Brezilyalılarla da anlaşıyorum; Ederson, Fred ve Talisca ile İngilizce konuşuyorum. Bazen onlardan bazı kelimeler kapıyorum, bu hoşuma gidiyor. Aslında herkesle iyi geçiniyorum, bu çok güzel.

"ASENSIO BENİ SAHADA EN ÇOK ŞAŞIRTAN İSİM"

Ve tabii ki Marco, İlk günümde hemen onun Hollanda kökenlerinden bahsettik. Asensio sahada beni en çok şaşırtan isim. O adam topla her şeyi yapabiliyor, çok yaratıcı. Neredeyse hiçbir eksiklik göremiyorum, her şey süper. O bizim orta sahadaki mimarımız. Kante ise internetten okuduğun gibi, gerçekten harika bir insan.

"ÇOK TERBİYESİZLİK YAPTI"

Öte yandan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Musaba'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldırım şunları söylemişti:

"Musaba, çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'a, hocaya ve bize veda etmedi. 5 ayda bize 6 katı para kazandırdı, biz de teşekkür ettik. Ancak dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık.



İzliyoruz, dünyada eski takımına karşı gol atan oyuncu sevinmiyor. Terbiyesizlik yapamamak için... Örf, adet var... Musaba da bunların hiçbiri yokmuş! Tamamen paracı bir oyuncu. Maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya! Çok şovmen bir adam..."