Vitor Pereira: 1 puan beni mutlu etmiyor

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la berabere kaldığı maçın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı. 1-1 biten mücadelede iki takım da 1 puana razı oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

Pereira açıklamalarında, "Gerçekten zorlu bir maçtı. Takım ruhunu sahada gösterdik, savaştık. Yeni gelen oyuncular vardı, milli takımlardan dönenler vardı. Maç içinde bazı problemler yaşadık. Bütün hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız.





"BEN HER MAÇI KAZANMAK İSTERİM"

'Yeni gelen ve milli takımdan dönen oyuncularımız vardı ve bu oyuncularımızın kaynaşmasını sağlamamız için kısıtlı zamanımız vardı. Oyun çok fazla durdu.'

1 puan beni mutlu etmiyor, ben her maçı kazanmak isterim ama takımımın gösterdiği ruhtan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.