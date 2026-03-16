Volkan Demirel: Türk futboluna kazandırdığım çok oyuncu var

Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyunculara önem verdiklerini vurgulayan Demirel, Gençlerbirliği'nin altyapı geleneğini sürdürmek istediklerini söyledi.

Demirel, kulübün özünde altyapıdan yetişen oyuncuların bulunduğunu belirtti.

Demirel, daha sonra teknik direktörlük kariyeri çok uzun olmamasına rağmen Türk futboluna kazandırdığı çok oyuncu olduğunu söyledi.

Demirel'in konuyla ilgili sözleri ise şöyle:

Gençlerbirliği kulübünün özü de bu. Altyapıdan çocukların, kardeşlerimizin çıkması. Biz de elimizden geldiği kadar bunu devam ettirmeye çalışacağız. Tabii ki biraz nefes aldıktan sonra şu an kendi derdimizdeyiz. İnşallah bu derdimizi bitirdikten sonra tamamen genç oyunculara yönelmek istiyorum. Hocalık kariyerim çok uzun değil ama Türk futboluna kazandırdığım çok oyuncu var. Hedeflerimden biri de bu. Evet ligde kalmak ve mücadele etmek önemli ama bizim gibi takımlar için oyuncu yetiştirmek daha anlamlı geliyor. Kulüplerin çıkış kapısı da bu gibi görünüyor." diye konuştu.