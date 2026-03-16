Beşiktaş, deplasmanlardaki performansıyla dikkat çekiyor

Süper Lig'de konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki iyi gidişatını devam ettirdi.

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, ev sahibi ekibin 18. dakikada 10 kişi kaldığı maçın ilk yarısında gol bulamadı.

6 AYDIR DEPLASMANLARDA KAYBETMİYOR

İkinci devre baskısını artıran Beşiktaş, 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada serbest vuruştan Orkun Kökçü'nün attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve puanını 49'a yükseltti.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı.

Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.

DIŞ SAHADA SERİYE BAĞLADI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı.

İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.

İstanbul temsilcisin 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.