Wilfried Zaha'nın menajeri bu kez Galatasaray maçını tribünden izledi

Süper Lig’de 35. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı.
Zaha'nın menajeri maçı takip etti
Bu mücadeleyi ise adı son günlerde Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın menajerliğini yapan ağabeyi Herve Zaha da tribünlerden takip etti.
Fenerbahçe görüşmüştü
Sports Digitale'in haberine göre; Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen Wilfred Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlamıştı.
Yönetim, Fildişi Sahilli futbolcunun kardeşi ve temsilcisi Herve Zaha'yı kulübü gözlemlemesi için İstanbul'a davet etti ve beklentiler üzerine görüşülmüştü.
"Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak"
Geçtiğimiz günlerde Crystal Palace'ın menajeri Roy Hodgson, 30 yaşındaki oyuncunun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Korkarım gelecek sezon burada oynamayacak ama her zaman umut edebiliriz. Görüşmelerin detaylarını bilmiyorum. Kulüp onunla görüştü ve temaslar devam edecekler. Ne kadar ilerlediklerini bilmiyorum. Bir Palace taraftarı olarak olarak tek umabileceğim, onun burada kalması, ancak size içeriden güncel bir bilgi veremem."