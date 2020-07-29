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Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi
TFF, küme düşmenin kaldırılmasının yanı sıra, yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Uygulama 2021-2022 sezonunda başlayacak.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 17:38
- Güncelleme : 29.07.2020 - 17:38
TFF, küme düşmenin kaldırılmasının yanı sıra, yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Uygulama 2021-2022 sezonunda başlayacak.
KULÜPLER BİRLİĞİ DE İSTEMİŞTİ
Kulüpler Birliği toplantısında, ligden düşmenin kaldırılması konusu dışında yeni yabancı kuralı da masaya yatırılmıştı.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Yeni yabancı kuralının uygulanmasının 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu da tartışıldı. Kulüpler, yeni yabancı kuralının ertelenmesinin Türk futbolu açısından daha verimli olacağını savunuyor." diyerek yabancı kuralının ertelenmesini istediklerini ifade etmişti.
Yeni yabancı kuralı belli oldu - HABERİ