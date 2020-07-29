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    Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

    Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

    TFF, küme düşmenin kaldırılmasının yanı sıra, yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Uygulama 2021-2022 sezonunda başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 17:38
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 17:38
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    Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi

    TFF, küme düşmenin kaldırılmasının yanı sıra, yeni yabancı kuralının da 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Uygulama 2021-2022 sezonunda başlayacak.

    KULÜPLER BİRLİĞİ DE İSTEMİŞTİ

    Kulüpler Birliği toplantısında, ligden düşmenin kaldırılması konusu dışında yeni yabancı kuralı da masaya yatırılmıştı.

    Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi #1

    Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, "Yeni yabancı kuralının uygulanmasının 1 yıl süreyle ertelenmesi konusu da tartışıldı. Kulüpler, yeni yabancı kuralının ertelenmesinin Türk futbolu açısından daha verimli olacağını savunuyor." diyerek yabancı kuralının ertelenmesini istediklerini ifade etmişti.

    Yeni yabancı kuralı belli oldu - HABERİ

    Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi #2

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