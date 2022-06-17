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    Yann Karamoh evli kadınla basıldığı için darp edildi iddiası

    Geçen sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Fransız oyuncu Yann Karamoh saldırıya uğradı.
    • 17.06.2022 - 09:03
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    Yann Karamoh evli kadınla basıldığı için darp edildi iddiası

    Geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık geçiren Yann Karamoh'un ülkesi Fransa'da saldırıya uğradığı belirtildi.

    Le Parisien'in haberinde, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan Yann Karamoh'un darp edildiği görüntülerin detayları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı ifade edildi.

    Konuyla ilgili konuşan Karamoh yaptığı açıklamada, "Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu." sözlerini kullandı.

    Yakalanan saldırganın Fransa'nın Nanterre kentinde mahkemeye çıkarılarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

    Yann Karamoh evli kadınla basıldığı için darp edildi iddiası #1

    Evli bir kadınla basıldı iddiası

    Bir başka Fransız kaynağın haberinde ise Karamoh'un bahsi geçen videoda ilişkiye girdiği evli kadınla birlikte kocasına yakalanması sonrası darp edildiği iddiası yazıldı.

    Kızgın eşin Karamoh'u evinde gördükten sonra darp ettiği ve bunu da videoya çekerek yayınladığı belirtildi.


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