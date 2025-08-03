Yapay zeka Süper Lig'de sezonun puan durumunu tahmin etti

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak maçla resmen başlayacak.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala ise Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig için tahmini yaptı.

Yapay zeka, şampiyonu ve küme düşecek olan kulüpler ile ilgili gelişmiş bir tahminde bulundu.

GALATASARAY'IN YENİDEN ŞAMPİYON OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ

Buna göre son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 79 puanla bir kez daha şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılıları ise 76 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip edecek.

Euro Club Index'e göre ise Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Eyüpspor küme düşecek.

YAPAY ZEKAYA GÖRE PUAN DURUMU

1. Galatasaray - 79 puan

2. Fenerbahçe - 76 puan

3. Beşiktaş - 55 puan

4. Başakşehir - 53 puan

5. Trabzonspor - 51 puan

6. Samsunspor - 48 puan

7. Alanyaspor - 44 puan

8. Kasımpaşa - 44 puan

9. Konyaspor - 43 puan

10. Kayserispor - 42 puan

11. Göztepe - 41 puan

12. Rizespor - 41 puan

13. Fatih Karagümrük - 41 puan

14. Antalyaspor - 40 puan

15. Gaziantep FK - 39 puan

16. Eyüpspor - 39 puan

17. Kocaelispor - 34 puan

18. Gençlerbirliği - 34 puan