Yapay zeka Süper Lig'de sezonun puan durumunu tahmin etti

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 8 Ağustos tarihinde Gaziantep FK ile son şampiyon Galatasaray arasında oynanacak maçla resmen başlayacak.
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala ise Euro Club Index'in yapay zekası, Süper Lig için tahmini yaptı.
Yapay zeka, şampiyonu ve küme düşecek olan kulüpler ile ilgili gelişmiş bir tahminde bulundu.
GALATASARAY'IN YENİDEN ŞAMPİYON OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ
Buna göre son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 79 puanla bir kez daha şampiyon olacak.
Sarı-kırmızılıları ise 76 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip edecek.
Euro Club Index'e göre ise Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Eyüpspor küme düşecek.
YAPAY ZEKAYA GÖRE PUAN DURUMU
1. Galatasaray - 79 puan
2. Fenerbahçe - 76 puan
3. Beşiktaş - 55 puan
4. Başakşehir - 53 puan
5. Trabzonspor - 51 puan
6. Samsunspor - 48 puan
7. Alanyaspor - 44 puan
8. Kasımpaşa - 44 puan
9. Konyaspor - 43 puan
10. Kayserispor - 42 puan
11. Göztepe - 41 puan
12. Rizespor - 41 puan
13. Fatih Karagümrük - 41 puan
14. Antalyaspor - 40 puan
15. Gaziantep FK - 39 puan
16. Eyüpspor - 39 puan
17. Kocaelispor - 34 puan
18. Gençlerbirliği - 34 puan