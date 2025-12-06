Yeni Malatyaspor sahaya 7 futbolcu ile çıktı, maç oynanmadı

- Yeni Malatyaspor, sakatlıklar ve TFF'nin ceza kararı nedeniyle Isparta 32 Spor maçına sadece 7 oyuncuyla çıktı.
- Maçın hakemi, 11 oyuncuyla sahaya çıkamayacaklarını bildiren Yeni Malatyaspor'un talebi üzerine karşılaşmayı tatil etti.
- Yeni Malatyaspor, önceki hafta da benzer bir nedenle Adanaspor maçına çıkamamıştı.
2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk edeceği Isparta 32 Spor müsabakasına, TFF’nin bahis soruşması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 7 oyuncu ile çıktı.
Maçın hakemi Ahmet Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Sinan Alkış ve Isparta 32 Spor Kulüp Müdürü Emrah Çelik ile saha içinde bir görüşme gerçekleştirdi.
TATİL EDİLDİ
Daha sonra maçın başlama saatini bekleyen Resuloğlu, Yeni Malatyaspor Kulübü Sportif Direktörü Sinan Alkış’ın sahaya 11 oyuncuyla çıkamayacaklarını bildirmesi üzerine maçı tatil ederek soyunma odasına gitti.
ADANASPOR MAÇINA DA ÇIKMAMIŞLARDI
Yeni Malatyaspor, geçen hafta deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor müsabakasına da yeterli futbolcusu bulunmadığı için çıkmamıştı.