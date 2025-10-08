Yeni Malatyaspor, son 5 sezonda en az puan toplayan takım oldu

Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçiren ve ülkeyi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor'un düşüşü sürüyor.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010'da Yeni Malatyaspor olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı ekip, 2009-2010 sezonunda 2. Lig'e çıktı, 2014-2015 sezonunda da 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını 1. Lig'e yazdırdı.

SÜPER LİG'DE 5 SEZON KALDILAR

Söz konusu ligi 2016-2017 sezonunda 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan sarı-siyahlılar, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

DÜŞÜŞE GEÇTİLER

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de 3 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı puan cezaları ve başarısız grafikle geçen sezon 2. Lig'e düştü.

2. Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 puan toplayabilen Malatya temsilcisi, aldığı 42 puan silme cezasıyla ligin son sırasına demir attı.

SON 5 SEZONDA 19 PUAN ALABİLDİ

Malatya ekibi, son 5 sezonda mücadele ettiği Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 159 maça çıktı.

Sarı-siyahlılar, 2020-2021, 2021-2022 sezonunda yer aldığı Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 65 puan topladı.

2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen Malatya temsilcisi, 36 maça çıktı ve sezonu 16 puanla tamamladı.

Malatya ekibi, 2023-2024 sezonunda Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ligden çekildi.

2024-2025 sezonunda müsabakalara katılan Yeni Malatyaspor, bu sezonu ise aldığı puan silme cezalarıyla -21 puanla tamamladı.

Bu sezon Nesine 2. Lig'de mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, ilk puanını ise 974 gün sonra ligin 6. haftasında Ankara Demirspor deplasmanında berabere kalarak alabildi.

TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra puan alamamıştı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 42 puan silme cezası alan Malatya ekibi, -41 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

BU SEZON 6 KEZ PUANI SİLİNDİ

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi tarafından bu sezon 6 kez puan silme cezasına çarptırıldı.

Bu sezon 2. Lig'e -6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 36 puan silme cezası daha aldı.

Puan silme cezalarıyla ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, sezonun ilk yarısındaki 10 maçını kazansa dahi devreyi -11 puanla tamamlayacak.