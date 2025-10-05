Yılmaz Vural: Türkiye’de spor antrenörlüğü yok, skor antrenörlüğü var

1. Lig’in 9. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Sakaryaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

"2 PENALTIYI ATSANIZ MAÇ 3-2 BİTECEKTİ"

Vural, şu şekilde konuştu:

Bu hafta oyuncularımıza bu maçı anlatırken iki 8 puanlı takım kaybetmişti. Sakaryaspor rakibimizdi, 8 puanı vardı. Biz kazanabilsek 7 puanımız olacaktı. Yukarıda 11 puanlı takımlardan bir tanesi Keçiörengücü kaybetti. Dolayısıyla bayağı bir yukarıya yakınlaşma olacaktı. Çok kritik bir maçtı. Bugünkü oyun beni memnun etti. Her gün daha da taktik disiplini olan, kazanmak için çabalayan bir takım haline geldik. 17. dakikada bir penaltı bulduk, Regattin hayatında penaltı kaçırmamıştı, penaltı kaçırdı. Hata yapma lüksü olan bir takım değiliz. Rakip maç boyunca çok hata yaptı topu kalesinde görmedi, biz iki hata yaptık, ikisi de kalemizde gol oldu. Futbol, iyi oynayanın bir kazandığı oyun değil. Sakaryaspor kazandığı için elbette çok mutludur ama oyun böyle sonuçlanmamalıydı. 40 yıldır hocalık yapıyorum, hayatımda 2 tane penaltı kaçırdığımız olmamıştı. Büyük bir şanssızlık tabii. 2 penaltıyı atsanız maç 3-2 bitecekti.

"GÖRMEDİK"

Penaltı sonrası VAR uyarısıyla iptal edilen gollerine dair konuşan deneyimli çalıştırıcı, şu açıklamada bulundu:

En son hakem kardeşimiz VAR’dan baktığına göre doğru bir karar vermiştir sanırım. Dönüşte bizim oyuncumuz erken girmiş. Dolayısıyla penaltıyı iptal etti. Biz şimdi ‘Yanlış’ dersek yanlış olur. Görmedik çünkü.

"FIRSATI KAÇIRDIK"

Takımı yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Vural, şu sözleri kaydetti:

Bir suçlu aramak yerine bu takımı bulunduğu konumdan çıkarabiliriz. Bu gücümüz var. Bizlerin de yeterli deneyimi var. Oyuncularımızın da 10 tanesi 30 yaş grubu. Futbol hayatlarında her şeyi görmüş arkadaşlarımız. Dolayısıyla onlar da kendi deneyimlerini ortaya koyacak ve hep birlikte bu olayın içinden çıkacağız. Üzüldüğüm konu; 7 puan yapabilseydik 8 puanlı Ümraniye’ye gidecektik ve orada da kazansaydık birkaç takımı altımıza alabilirdik. Böyle bir fırsatı şimdi kaçırdık. Yeniden böyle bir fırsat için beklemek zorundayız. Bir fırsat kaçırdık ve üzgünüz.

"TÜRKİYE'DE SPOR ANTRENÖRLÜĞÜ YOK, SKOR ANTRENÖRLÜĞÜ VAR"

Antrenmanlarda çalışmaya yeterli vakitleri bulamadıklarından yakınan Yılmaz Vural, şu ifadeleri kullandı:

Maç oynadık. Pazartesiyi boş veriyoruz. Salı günü yenileme antrenmanı yapılıyor. Çarşamba, perşembe ve cuma kalıyor geriye. Yani 3 gün kalıyor size. Cumartesi de maç öncesi olduğu için farklı bir antrenman yapılıyor. Antrenör olarak bu takımları 3 günde sizin istediğiniz duruma getirmemiz için sihirli değnek olması lazım. Çalışmamız lazım. Bizim haftada en az 2 gün özel antrenman yapmamız lazım. Çünkü 28 kişi antrenmana çıkıyoruz. 80 ya da 90 dakika antrenman yapsak adam başına 2 dakika düşmüyor. Herkes bizi antrenman yaptı sanıyor. Vakit geçiriyoruz! Grup antrenmanlarını yapacak zaman bulamıyoruz. Seyredenler İngiltere Ligi’ndeki gibi bir oyun görmek istiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Çalıştırmanız lazım. Türkiye’de spor antrenörlüğü yok skor antrenörlüğü var. Kazanırsanız çok başarılı bir antrenörsünüz, kaybederseniz nedeni kimseyi ilgilendirmiyor.

"SAKARYA, TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ BİR DEĞERDİR"

Sakaryaspor’un durumuyla ilgili ne değerlendirme yapacağıyla ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Vural, şunları dedi: