Youssef En-Nesyri gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a sattığı Youssef En Nesyri, Suudi takımında gollerine devam ediyor.

Youssef En Nesyri'nin formasını giydiği Al Ittihad, Suudi Arabistan Pro Lig'in 30. haftasında Al Taawon'a konuk oldu.

YİNE ATTI: SON 2 MAÇTA 3 GOL!

Kral Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Al Ittihad'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Houssem Aouar ve 52. dakikada En Nesyri'den geldi. Faslı futbolcu son 2 lig maçında 3 gol kaydetti.

TOPLAMDA 7 GOLE ULAŞTI

Suudi takımında 14. resmi maçına çıkan Faslı santrfor 7. kez fileleri havalandırdı. Youssef En Nesyri'nin 1 de asisti bulunuyor.

Al Ittihad bu galibiyetle ligdeki puanını 48'e çıkardı ve 6. sırada yer aldı. 49 puanda kalan Al Taawon ise 5. basamakta yer alıyor.