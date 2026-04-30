Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu ikilemi yaşanıyor

Beşiktaş'ta 2018 yılından bu yana forma giyen ve güncel piyasa değeri 2,5 milyon avro olan Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

25 yaşındaki kaleci, yeni dönemde ikinci kaleci olarak kulübede beklemek istemediğini yönetime net bir şekilde bildirdi.

ERSİN DÜZENLİ OLARAK OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek isteyen genç file bekçisinin önceliği Beşiktaş ile görüşmek olsa da, sunulacak rol geleceği üzerinde belirleyici olacak.

Siyah-beyazlı yönetim cephesinde ise Ersin'in durumuna dair ciddi çekinceler bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA ENDİŞE VAR

Genç kalecinin zaman zaman sergilediği iyi performansa rağmen sezon genelindeki istikrarsızlığı, yönetimi daha tecrübeli ve güven veren bir "1 numara" arayışına itti.

Bu belirsizlik nedeniyle taraflar arasında henüz somut bir imza adımı atılmazken, kulübün yeni sezon planlamasında kaleyi yabancı veya daha deneyimli bir isme emanet etme fikri ağırlık kazanıyor.